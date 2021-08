Osram Licht-Aktie: Kommt der Kurs jetzt in Bewegung?

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

Die Aktie des Hightech-Photonik-Unternehmens befindet sich seit dem Corona-Crash in einer Aufwärtsbewegung. Diese hat in den letzten sechs Monaten allerdings deutlich an Schwung verloren. In diesem Zeitraum verzeichnete die Aktie an der Hamburger Börse einen Zuwachs von 2 %. Seit der Übernahme des Konzerns durch AMS im März 2021 konnte das Unternehmen in seinem zweiten Quartalsbericht die Erwartungen der Anleger übertreffen.