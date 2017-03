Osram Licht: AQR unter 3 Prozent am Kapital!

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

Die AQR Capital Management, LLC hat ihre Beteiligung an der Osram Licht AG mit Wirkung zum 23. Februar 2017 auf 2,99 Prozent des gezeichneten Kapitals verringert. Zuvor war AQR-Gründer Clifford S. Asness noch mit 3,03 Prozent am Kapital des Leuchtmittelherstellers beteiligt gewesen. Inklusive der leicht erhöhten Finanzinstrumente von 0,32 Prozent kommt AQR Capital Management auf einen Stimmrechtsanteil von 3,31 (3,21) Prozent. Damit rangiert der Investmentmanager weiterhin unter den vier größten Aktionären. Bedeutendster Aktionär ist die Siemens Beteiligungen Inland GmbH, die laut der letzten Stimmrechtsmeldung 17,0 Prozent hält. Im laufenden Aktienrückkaufprogramm hat Osram Licht mittlerweile 7.772.236 Aktien erworben und kommt auf einen Anteil von 7,42 Prozent. Es folgt die BlackRock, Inc. mit 5,00 Prozent an den Stimmrechten. Die Deutsche Asset Management Investment GmbH aus Frankfurt am Main befindet sich im Besitz von 3,01 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die Osram Licht AG investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

4,22

4Q-Smart Power

3,65

iShares MDAX UCITS ETF (DE)

2,58



