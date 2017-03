Osram: Geht den Anlegern plötzlich ein Licht auf?

Lieber Leser,

die Aktie des Lichtherstellers Osram hat den investierten Anlegern in den letzten drei Monaten Gewinne von mehr als sechzehn Prozent beschert. Zwar war in den vergangenen Wochen wieder etwas Ruhe beim Aktienkurs eingekehrt. Letzten Donnerstag war jedoch ein signifikanter Sprung nach oben zu verzeichnen. Ein Grund dafür könnte in einer aktuellen Studie des Analysehauses Jefferies liegen.

Analyst Peter Reilly erwähnt die Wichtigkeit der Geschäfte in China. Von den europäischen Unternehmen der Branche sei Osram dort mit am besten aufgestellt, meint der Experte. Günther Hollfelder (Baader Bank) thematisiert in seiner Studie den Verkauf des Glühbirnensegmentes Ledvance. Es sei klar, dass Osram sich nach diesem Deal strategisch neu ausrichten werde, so Hollfelder. Bedeutende Auswirkungen auf die Bilanz seien jedoch nicht zu erwarten.

Auch Analyst Wolfgang Donie (Nord LB) greift das Thema des Ledvance-Verkaufs auf. Da der Ausblick gleichwohl noch nicht allzu optimistisch ausgefallen sei, rät er den Anlegern dazu, erst einmal an der Seitenlinie zu bleiben und keine weiteren Positionen zuzukaufen.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Jefferies: „Kaufen“ – 70,00 Euro (+21 %)

Baader Bank: „Hold“ – 60,00 Euro (+4 %)

NordLB: „Halten“ – 58,00 Euro (+0 %)

Ein Beitrag von Ethan Kauder.