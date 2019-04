Osram: Endlich mal Highlights!

Nach einer erneuten Gewinnwarnung von Osram am 28. März ist die Aktie des Lichtkonzerns massiv eingebrochen, hat sich seitdem aber wieder deutlich erholt. Vom Jahrestief bei 29,46 Euro ging es hinauf auf mehr als 33 Euro. Was die Aktie wohl antreibt, das sind Übernahmephantasien. Osram-Chef Olaf Berlien hatte laut Manager Magazin unlängst in einem Interview durchblicken lassen, dass die Gespräche mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.