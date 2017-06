Osram: Dieses Technologie verspricht den ultimativen Durchblick!

Liebe Leser,

bereits seit Jahrzehnten forschen Wissenschaft und Wirtschaft an den sogenannten VR-Brillen. Doch erst während der letzten Jahre scheint ein marktkonformer Durchbruch gelungen zu sein. Längst haben die Geräte daher Einzug in die Wohnzimmer dieses Landes gefunden.

Neben den bekannten VR-Brillen wird in letzter Zeit vor allem auch die Entwicklung der sogenannten AR-Brillen vorangetrieben. AR steht hier für „Augmented Reality“, was zu Deutsch in etwa „erweiterte Realität“ bedeutet. Mit diesen Brillen taucht man im Unterschied zu den VR-Brillen nicht in eine virtuelle Welt ab, sondern man nimmt die physische Welt um einen herum mit gänzlich neuen Augen wahr. So wird das „reale Bild“ der Umgebung beispielsweise mit Informationen zur Umgebung unterfüttert.

Osram bringt neue Leuchtdioden für Head-Mounted-Displays auf den Markt

Lange Rede, kurzer Sinn: Beide Technologien versprechen interessante Erlebnisse und werden aufgrund ihrer lukrativen Möglichkeiten kontinuierlich weiterentwickelt. An dieser Entwicklung ist auch der Lichtkonzern Osram beteiligt.

Wie nun einer Pressemitteilung des Konzerns zu entnehmen ist, hat Osram vor Kurzem neue seitenabstrahlende Infrarot-Leuchtdioden (SFH 4055) auf den Markt gebracht. Die bisher kleinsten von Osram hergestellten Infrarot-LED sollen vor allem als sogenannte „Eye-Tracking-Systeme“ bei den anfangs erwähnten VR- sowie AR-Brillen Verwendung finden.

„Eye-Tracking-Systeme“

Konkret: Die „Eye-Tracking-Systeme“ leuchten mithilfe diverser Leuchtdioden die Augenpartien der Nutzer aus. Das von den Sehorganen reflektierte Licht wird anschließend von Kamerasensoren aufgenommen und berechnet. Damit wird es möglich, die Position der Pupillen zu ermitteln, um verwertbare Daten über die Blickrichtung des Nutzers zu erhalten. Mit der von Osram entwickelten Technik soll es den Nutzern somit in Zukunft möglich sein, diverse Programme direkt mit den Augen steuern zu können. Ein weiterer Vorteil: Die benötigte Rechenleistung wird reduziert, was vor allem für die schnelle Bilderzeugnis förderlich sein dürfte.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.