Osram: Boden gefunden oder nicht?

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

Hat die Osram-Aktie nach der Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr und dem darauf folgenden Kurseinbruch nun den Boden gefunden – oder noch nicht? Nachdem die Aktie bis am Mittwoch auf rund 48 Euro gefallen war und danach eine Erholung bis in den Bereich 50 Euro einsetzte, sah es durchaus so aus, als ob dies der Boden war und nun ein Rebound ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.