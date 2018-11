Osram-Aktie: Das sieht gut aus!

Osram konnte auch am Donnerstag überzeugen. Die Aktie legte gleich um 2,4 % zu und ist damit am Markt nach Meinung von Beobachtern weiter stark unterwegs. In den zurückliegenden drei Tagen gelang insgesamt ein Aufschlag von mehr als 20 %. Speziell am Dienstag kam es zu einer regelrechten Kursexplosion. Am Mittwoch und am Donnerstag fielen die Kursgewinne deutlich geringer aus. Dennoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.