Osram-Aktie: Was passiert nach dem Kursrutsch?

Zahlreiche Anleger haben die Papiere von Osram in den letzten Tagen und Wochen panikartig verkauft. Grund dafür war wohl die Gewinnwarnung, die das Unternehmen herausgegeben hatte. Am Vormittag des heutigen Handelstages fand sich die Osram-Aktie dann plötzlich an der Spitze des MDAX wieder. Doch der Aufwind hielt nicht lange und der Kurs sackte im Tagesverlauf wieder ab. Kurzfristige Spekulanten nahmen wohl ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.