Osram Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Aktie von Osram ist am Donnerstag mit einem Plus von mehr als 2 % einer der überraschenden Tagessieger. Der Wert hängt derzeit wirtschaftlich betrachtet in der Luft. Dennoch möchte offenbar der Markt nicht von der Aktie lassen. Denn:

Die Übernahmeversuche durch ams und den anderen Anbieter, Advent/Bain, haben bis dato nicht das gewünschte Ergebnis erbracht. AMS hat sein Kaufangebot über 41,50 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung