Osram Aktie: Unentschlossene Anleger!

Die Aktionäre konnten sich am Montag nicht so recht entscheiden, in welche Richtung sie die Aktie von Osram schicken sollten. Im morgendlichen Handel kam es noch zu leichten Verlusten, die dann aber im weiteren Verlauf wieder ausgeglichen werden konnten. Bei Handelsschluss stand unter dem Strich schließlich ein leichtes Plus von 0,27 Prozent.

Es bleibt spannend!

Nachdem Osram erst kürzlich ein neues 52-Wochen-Hoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung