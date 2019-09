Osram Aktie: Der Übernahmekampf mit neuen Waffen!

Der Übernahmekampf bei Osram geht am Montag in die nächste Runde. Der Wert ist auf mehr als 40 Euro gestiegen und damit deutlich über dem Angebot, das AMS zuletzt mit 38,50 Euro zunächst aufgestellt und nunmehr verbessert hat. AMS versucht bis zum 1. Oktober, die Marke von 62,5 % Verkauf der Altaktionäre an die Neuaktionäre zu erreichen bzw. zu überwinden. Wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



