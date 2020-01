Osram Aktie: Die Richtung stimmt!

Die Aktie von Osram setzt ihren Aufwärtstrend weiter fort und bewegt sich nun schon seit etwa einem halben Jahr kontinuierlich gen Norden. Die Richtung stimmt also, manchem Anleger wird aber das Tempo nicht schmecken. So ging es am Mittwoch nur um 0,22 Prozent bergauf für die Osram Aktie, die Kursgewinne seit Jahresbeginn fallen mit rund 2,2 Prozent ebenfalls eher überschaubar aus.

