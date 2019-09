Osram Aktie: Neue Woche – nächster Chinesen-Angriff? Die Übernahme-Aktie

Osram könnte in der kommenden Woche erneut eine Welle in Richtung Übernahme durch „China“ erleben. Investoren erwarten ein mögliches höheres Angebot von AMS. Die Gewerkschaft und der Betriebsrat scheinen sich indes gegen eine Übernahme durch AMS zu stemmen und geben der Konkurrenz den Vortritt. AMS bietet aktuell in der neuen Woche 38,50 Euro pro Aktie. Der Kurs könnte deshalb steigen, weil ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



