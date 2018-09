Osram-Aktie: Kommt es nun zu einer weiteren Abwärtswelle?

Die Osram-Aktie hat im September eine Doppeltop- oder sogar Dreifachtop-Formation gebildet und ist daraufhin abgesunken. Sie hat heute erneut etwa 1,1 % an Wert verloren. Es war in den letzten Monaten ein Seitwärtstrend aktiv, der nun in einen Abwärtstrend übergehen könnte. Die gleitenden Durchschnitte liegen über dem Kurs und bildeten bereits im März und im April Verkaufssignale.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.