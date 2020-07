Osram Aktie: Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Osram blinkt rot: Wie der Lichtkonzern am Mittwoch mitteilte, ist man im abgelaufenen Quartal noch tiefer in die Verlustzone gerutscht. Demnach belief sich der Nettoverlust im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2019/20 auf 140 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte man einen Fehlbetrag von „nur“ 35 Millionen Euro in den Büchern stehen.

Probleme mit der Autobranche

Ein Grund für den gigantischen Verlust sei eine Abschreibung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung