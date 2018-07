Osram Aktie: Mit Continental zurück zum Wachstum?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

An der Börse haben Anleger von Osram derzeit wenig zu lachen. Nach einer Gewinnwarnung ist die Aktie tief in den Keller gestürzt. Doch das Geschäft bei Osram läuft natürlich noch weiter. Unter anderem geht dieser Tage ein Gemeinschaftsprojekt mit Continental an den Start, nachdem zuvor die Wettbewerbshüter dem zustimmten. Für die Zukunft verspricht Osram dabei großes. Das Joint Venture rund um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.