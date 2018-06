Osram Aktie: Am Boden!

Am Donnerstag musste Osram seine eigenen Prognosen korrigieren. Durch Probleme in der Autoindustrie geht der Konzern davon aus, nur noch etwa halb so viel Gewinn zu erreichen wie ursprünglich geplant. Das sorgte für eine heftige Reaktion an den Märkten. Die Aktie verschlechterte sich nach der Gewinnwarnung um rund 20 Prozent. Am Freitag startete die Aktie zwar mit einem Plus von 5 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.