Osnabrücker Bischof Bode schließt Nachfolge von Kardinal Marx aus: Stehe auf keinen Fall zur Verfügung

Osnabrück (ots) - Osnabrücker Bischof Bode schließt Nachfolge von Kardinal Marxaus: Stehe auf keinen Fall zur VerfügungBistumssprecher: Bischof war sehr überrascht von der Ankündigung des KardinalsOsnabrück. Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode schließt aus, die Nachfolgevon Kardinal Reinhard Marx als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz(DBK) anzutreten. Bode ist gerade auf einer Reise in Ghana. Über BistumssprecherHermann Haarmann teilte der stellvertretende Vorsitzende der DBK mit, er stehefür den Vorsitz auf keinen Fall zur Verfügung.Bode, der ein freundschaftliches Verhältnis zu Kardinal Marx pflegt, hatte lautBistumssprecher erklärt, er sei "sehr überrascht von der Ankündigung vonKardinal Marx" und bedauere diesen Schritt. Er habe erwartet, dass Marx den"synodalen Weg" in den kommenden Jahren als Vorsitzender begleite. Mit Blick aufMarx' Begründung, es sei nun Zeit für eine jüngere Generation, erklärte Bode,diese Ausschlussgründe träfen auf ihn selbst erst recht zu, und verwies auf seinAlter - er wird am kommenden Sonntag 69 Jahre alt - und auf seine angeschlageneGesundheit.