Osisko meldet starke Ergebnisse im zweiten Quartal 2021; Erhöhung der Quartalsdividende um 10 %

COMMUNIQUÉ DE PRESSE_Le 7 décembre, 1998

Operative Rekord-Cashflows aus dem Royalty- und Stream-Segment von 37,3 Mio. CAD

Rekord-Cash-Marge von 47,2 Millionen CAD

Montreal, 9. August 2021 – Osisko Gold Royalties Ltd (das „Unternehmen" oder „Osisko") (OR: TSX & NYSE) gab heute ihr konsolidierten Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2021 bekannt.