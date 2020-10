Osisko informiert über den aktuellen Stand der Lieferungen, die im dritten Quartal 2020 erhalten wurden

Quelle: IRW Press

14559012v3

Ankündigung der Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals 2020 und der Telefonkonferenz

Montréal, 20. Oktober 2020 – Osisko Gold Royalties Ltd (das „Unternehmen“ oder „Osisko“) (OR: TSX & NYSE) gibt bekannt, dass das Unternehmen ungefähr 16.700 zurechenbare Unzen Goldäquivalent1 („GEOs“) erhalten und vorläufige Einnahmen2 von 55,7 Mio. CAD in den drei Monaten mit Ende 30. September 2020 verbucht hat. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung