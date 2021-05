Osisko gibt die Wahl von Directors und andere Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung bekannt

Quelle: IRW Press

(Montréal, 13. Mai 2021) Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (OR: TSX & NYSE) gibt bekannt, dass bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 12. Mai 2021 jeder der 9 Kandidaten, die in dem am 8. April 2021 bei den Aufsichtsbehörden eingereichten Management-Informationsrundschreiben (das „Rundschreiben") aufgeführt sind, zum Director des Unternehmens gewählt wurde.

Wahl der Directors

Auf der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung