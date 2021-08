Osisko erklärt eine Erhöhung der Quartalsdividende um 10 %

Quelle: IRW Press

(Montreal, 9. August 2021) Osisko Gold Royalties Ltd (das „Unternehmen“ oder „Osisko“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (OR: TSX & NYSE) gibt eine Dividende von 0,055 CAD pro Stammaktie für das dritte Quartal 2021 bekannt, was einer Steigerung um 10 % gegenüber dem zweiten Quartal 2021 bei einer annualisierten Dividende von 0,22 USD pro Aktie entspricht. Die Dividende wird am 15. Oktober ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung