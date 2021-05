Osisko erklärt Quartalsdividende für das zweite Quartal 2021

Quelle: IRW Press

(Montreal, 11. Mai 2021) Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) gibt eine Dividende von 0,05 CAD pro Stammaktie für das zweite Quartal 2021 bekannt. Die Dividende wird am 15. Juli 2021 an die zum Geschäftsschluss am 30. Juni 2021 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

Für Aktionäre mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten wird der



