Osisko erklärt Quartalsdividende für das erste Quartal 2021

Quelle: IRW Press

(Montreal, 24. Februar 2021) Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) freut sich, eine Dividende von 0,05 C$ pro Stammaktie für das erste Quartal 2021 bekannt zu geben. Die Dividende wird am 15. April 2021 an die zum Geschäftsschluss am 31. März 2021 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

Für Aktionäre mit Wohnsitz in den Vereinigten



