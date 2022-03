Oshkosh-Aktie: Das sollten Sie wissen!

Überblick Die Tochtergesellschaft der(NYSE:OSK), McNeilus Truck and Manufacturing, Inc. hat das Bordsteinautomationsprodukt CartSeeker von Eagle Vision Systems, Inc. und Waterloo Controls, Inc. erworben. Die Vertragsbedingungen wurden nicht bekannt gegeben. CartSeeker ist eine patentierte, auf künstlicher Intelligenz basierende Erkennungstechnologie, die Mülltonnen am Straßenrand identifiziert und lokalisiert und dazu beiträgt, den Betrieb des Roboterhubarms des Fahrzeugs ohne Joystick-Bedienung zu automatisieren. Das Unternehmen geht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!