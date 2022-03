Oshkosh-Aktie: Achtung – Mega Auftrag!

Der U.S. Postal Service (USPS) hat Oshkosh Defense, einer Tochtergesellschaft der(NYSE:OSK), einen Auftrag über Next Generation Delivery Vehicles (NGDV) erteilt. Der erste Auftrag beläuft sich auf 50.000 NGDVs und hat einen Wert von 2,98 Milliarden Dollar. Der erste Auftrag wird mindestens 10.019 BEVs umfassen. Oshkosh gewann den im Wettbewerb vergebenen NGDV-Auftrag im Februar 2021. Oshkosh Defense wird in seinem Werk in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!