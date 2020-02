Oscars unter Strom: Kino und Streaming im Energie-Check

München (ots) -- Kinobesucher des Oscar-Favorits "Joker" sorgen fürStromverbrauch von rund 0,07 Kilowattstunden pro Kopf- Streamen auf dem Smartphone ist die stromsparendsteKino-AlternativeAm Abend des 9. Februar heißt es wieder: "And the Oscar goes to..."! MillionenFilm-Fans weltweit verfolgen die Academy Awards alljährlich live vor denTV-Geräten und im Netz. Der Energieanbieter E.ON hat anlässlich derFilm-Preisverleihung den Energie-Check gemacht und Zahlen, Daten und Fakten zuden Oscars zusammengetragen.Energie-Check 1: Oscar-Favorit "Joker" im KinoBei den Oscars ist "Joker" gleich elf Mal nominiert. Mit mehr als vier MillionenZuschauern war die Comicverfilmung 2019 in den deutschen Kinos einer dererfolgreichsten Filme. Nach E.ON Berechnungen belief sich der Strombedarf fürdie Leinwand-Projektionen dabei auf rund 0,07 Kilowattstunden (kWh) proBesucher* - das entspräche rund fünf Smartphone-Ladungen. Der Energiebedarf fürdie Popcorn-Produktion pro "Joker"-Zuschauer liegt noch niedriger (0,01 kWh)*.Energie-Check 2: Kino vs. StreamingViele Film-Fans holen sich das Kino heutzutage aufs Sofa, Streaming-Dienstemachen's möglich. Wir haben den Vergleich gemacht: Welche Art, einen Film zuschauen, ist eigentlich die energiesparendste? Der Verbrauchs-Check für allenominierten Filme in der Oscar-Kategorie "Bester Film" zeigt: Im Strom-Rankingrund um den Film-Konsum liegt das Kino auf Platz 2, direkt hinter demSmartphone.Platz Konsum-Art Stromverbrauch Kosten1. Handy-Streaming (iPhone) 0,30 kWh 0,09 EUR2. Kinoleinwand (Projektor) 0,70 kWh 0,21 EUR3. Laptop-Streaming (Mac Book Pro) 1,23 kWh 0,37 EUR4. TV-Gerät-Streaming 2,53 kWh 0,76 EUR(Energieverbrauch pro Kopf, summierte Filmlängen der Oscar-Kategorie "BesterFilm")Energie-Check 3: Die Übertragung der Oscar-VerleihungVor allem in den USA ist die Oscar-Verleihung ein beliebtes Fernseh-Ereignis mitbis zu 30 Millionen Zuschauern. Wie viel Strom wird dabei verbraucht?Angenommen, die Gala würden durchschnittlich zwei Personen pro Fernsehgerätverfolgen, läge der Energiebedarf zuhause allein für den Konsum summiert beirund 6,2 Mio. kWh. Auch hier können Laptop und Smartphone energiesparendeAlternativen sein: Würden alle Zuschauer in den USA statt fernzusehen per Laptopstreamen, dürfte sich der Verbrauch mehr als halbieren. Angenommen, dieOscar-Fans stiegen aufs Smartphone um, ließe sich der Verbrauch gar fast auf einZehntel reduzieren.Angenommen wurde ein Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland.Grundlage der beispielhaften Berechnungen auf Basis von Durchschnittswertenwaren: 14 Watt (Smartphone), 6.000 Watt (Kinoprojektor), 58,2 Watt (Laptop), 120Watt (Fernseher), 1.850 Watt (Popcorn-Maschine).*Der Stromverbrauch für die Leinwand-Projektionen durch die"Joker"-Vorstellungen beläuft sich insgesamt auf ca. 273.000 kWh. Pro Kinosaalwurde von 182 Zuschauern ausgegangen. Für die Berechnung des Stromverbrauchs derPopcorn-Maschine wurde eine Menge von 40 Gramm pro Kopf angenommen(Stromverbrauch insgesamt ca. 38.000 kWh).Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Arne SchleefTel.: 089 / 1254 1242arne.schleef@eon.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/109984/4514060OTS: E.ON Energie Deutschland GmbHOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell