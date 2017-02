Oscars 2017: 250 Prozent mehr Abflüge aus Deutschland nach Los Angeles / Deutlicher Zuwachs im Februar gegenüber dem Vorjahr bei Opodo

Hamburg (ots) - Besonders im Februar zieht es viele Filmfans nachKalifornien. Eine Opodo-Analyse von Abflügen nach Los Angeles ergibteinen Anstieg von etwa 250 Prozent an deutschen Fluggästen. In derAnalyse wurde der Abflugzeitraum vom ersten bis zum 22. Februar 2017den Vorjahreszahlen gegenübergestellt.Doch nicht nur in Deutschland finden sich Hollywood-Begeisterte.Den größten Zuwachs an Filmfans verzeichnet Opodo in Finnland. Dortverzwanzigfachte sich die Zahl der Abflüge im Februar. Ein deutlicherAnstieg ist auch in Österreich zu erkennen. Hier flogen circa 220Prozent mehr Reisende ins kalifornische Filmparadies. SchweizerFilmliebhaber sind mit einer Steigerung von 95 Prozent im Vergleichzum Vorjahr auch gut vertreten.Weniger Euphorie lassen die Zahlen aus Norwegen erkennen. Dort istein Rückgang von 13 Prozent für Flugreisen nach Los Angelesfestzustellen. Auch in Belgien ging das Interesse zurück. AchtProzent weniger Belgier buchten einen Abstecher in dieOscar-Metropole.Einen interaktiven Movie-Guide speziell zu den Oscars 2017 gibt esunter:http://www.opodo.de/blog/opodo-movie-guide/oscars/Pressekontakt:Straub & Straub GmbHHannah Elisabeth GörlitzTel: +49 (0) 40 39 80 35-582E-Mail: goerlitz@straub-straub.deUnternehmenskontakt:Opodo LTDBettina LemeßierBüschstraße 1220354 HamburgE-Mail: presse@opodo.comOriginal-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuell