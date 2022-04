Oscar-reife Leistungen von Top-Managern können dich reich machen – oder ruinieren

Mir ist beim Schauen der Oscar-Verleihung schlagartig die Frage in den Sinn gekommen, wie es eigentlich sein kann, dass Filmschauspieler ein plausibles Abbild der Gesellschaft darstellen können. Theoretisch müssten das doch alles Menschen sein, die ein paar charakteristische Eigenschaften verbinden, die sie untereinander teilen und die sie vom Rest der Gesellschaft tendenziell unterscheiden. Sie stehen gern im Rampenlicht, sind eitel, sprachlich versiert und emotional. In Filmen sieht man jedoch auch Menschen, die genau das Gegenteil davon sind.

Ich stelle es mir auch schwer vor, beispielsweise Chemiker, Flugbegleiter oder Software-Entwickler äußerlich und in ihrem Verhalten so anzupassen, dass sie als Gruppe sämtliche Facetten der Gesellschaft optisch repräsentieren könnten. Aber bei Schauspielern geht das offenbar, die gibt es mit jedem Körperbau und sie können sich erstaunlicherweise überzeugend in die unterschiedlichsten Charaktere versetzen. Es ist eben ihr Beruf.

Aber nicht nur vor der Filmkamera, sondern auch in der Welt von Wirtschaft und Börsen gibt es eine besondere Art von Schauspielern: Vorstandschefs, Top-Manager, CEOs, Bosse.

Und wenn wir nach besonders guten Investitionsgelegenheiten Ausschau halten, dann stehen diese weit oben auf der Agenda unserer Analysen. Wir wollen ein umsichtiges, engagiertes, aufrichtiges und kenntnisreiches Management sehen, mit strategischem Weitblick und Durchsetzungskraft. Leute, die starke Teams entwickeln können und in der Lage sind, belastbare Beziehungen zu Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten aufzubauen; die einen langen Atem haben, um dicke Bretter zu bohren und innovative Geschäftsmodelle voranzutreiben; und die zu Guter Letzt auch geschickt günstiges Wachstumskapital einwerben können.

Man kann auf viele Aspekte achten, wenn man die Qualität eines Unternehmenslenkers einzuschätzen versucht. Das Problem dabei ist allerdings, dass wie gesagt jeder Boss auch ein Schauspieler ist, in unterschiedlich hohem Grad. Und einige davon versuchen regelmäßig, uns zu täuschen und etwas vorzuspielen.

Das wird nur selten Ausmaße erreichen wie bei Markus Braun von Wirecard oder Markus Jooste von Steinhoff International. Aber wenn es beispielsweise darum geht, Geld einzuwerben oder dem Unternehmen einen grünen Anstrich zu geben, dann wird recht häufig getrickst. Es gilt also, sich nicht blenden zu lassen und zu versuchen, hinter die Fassade zu schauen.

Schon ein Blick in die Mitarbeiterbewertungen auf einschlägigen Portalen könnte erste Hinweise auf Diskrepanzen geben. Oder wenn es viele Ankündigungen gibt, aber später nur wenig greifbare Resultate präsentiert werden. Man kann auch bei Interviews versuchen, auf die Zwischentöne zu hören. Werden bestimmte Phrasen häufiger als nötig wiederholt, um die Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung zu lenken? Werden wichtige Aspekte bewusst ausgeblendet?

Ähnlich informativ sind Analystenkonferenzen, wo man den Umgang mit Vorstandskollegen, Angestellten und Analysten im kleinen Kreis beobachten und einen Eindruck davon bekommen kann, wie gut die Fähigkeiten des Chefs sind, seine Strategie zu kommunizieren. Wenn es dort schon scheitert, wird es vermutlich gegenüber den Mitarbeitern zum Desaster.

Insgesamt geht es also nicht nur darum, was uns von dem Gezeigten gefällt und nicht gefällt, sondern auch, herauszufinden, was authentisch ist, was geschauspielert und was gefaked.

Warren Buffett gibt seit Jahrzehnen den gewitzten und weisen Investmentguru. Tobias Lütke von Shopify wiederum ist von einem ganz anderen Schlag, technisch versiert und mit seiner Schiebermütze stets locker und dynamisch unterwegs. Obwohl Lütke und Buffett ähnliche Verantwortung tragen, fällt mir auf den ersten Blick wenig ein, was sie verbindet, außer, dass sie beide auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken können (bei Buffett noch ein paar Jahre mehr).

Während in ihrer Fassade bestimmt auch ein kleiner Schauspieler steckt, schaffen sie es, auf ihre ganz eigene Weise authentisch zu wirken. Jede Rolle braucht den passenden Schauspieler und jedes Unternehmen den passenden Boss. Wenn beides gegeben ist, sehen wir einen spannenden Film und fantastische Renditen.

Offenlegung: Ralf Anders besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Shopify. The Motley Fool besitzt die folgenden Optionen: Long Januar 2023 $1,140 Calls auf Shopify und Short Januar 2023 $1,160 Calls auf Shopify.

