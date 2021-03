Oscar-Verleihung: Ist das zeitgemäß?

Die Produzenten der diesjährigen Oscar-Verleihung haben die Nominierten darüber informiert, dass sie bei der Zeremonie anwesend sein müssen, um ihre Auszeichnungen vor der Kamera entgegenzunehmen und nicht per Anruf von Zoom Video Communications Inc (NASDAQ:ZM).

Unmute, Please

Die Übertragung am 25. April findet in der Union Station in Los Angeles statt, wobei nur die Nominierten, ihre Gäste und die Moderatoren anwesend sind. Einige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung