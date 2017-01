Stuttgart (ots) -Wenn sich am 26. Februar die Filmwelt im Dolby Theatre inHollywood trifft, wird auch Maren Ade mit ihren HauptdarstellernPeter Simonischek und Sandra Hüller dabei sein. Ihr Film "ToniErdmann" wurde am 24. Januar 2017 als einer der fünf Bewerber um denAcademy Award als bester fremdsprachiger Film nominiert. Für dieTragikomödie um eine widersprüchliche Vater-Tochter-Beziehung, eineKinokoproduktion von SWR, WDR und Arte, ein weiterer Schritt aufeinem beeindruckenden Erfolgsweg."Toni Erdmann" ist eine Produktion der Komplizen Film inKoproduktion mit coop99 Filmproduktion und Missing Link Films, demSWR, WDR und Arte. Produziert wurde "Toni Erdmann" von JanineJackowski, Maren Ade und Jonas Dornbach. Die Redaktion liegt beiUlrich Herrmann vom federführenden SWR, Andrea Hanke/WDR und GeorgSteinert/Arte. Der Film wurde gefördert von der Film- undMedienstiftung NRW, Eurimages, DFFF, FFA, MedienboardBerlin-Brandenburg, dem Beauftragten der Bundesregierung für Kulturund Medien, ÖFI, Filmstandort Austria, Filmförderung HamburgSchleswig-Holstein, Filmfernsehfonds Bayern und Media.Die diesjährige, 89. Verleihung der Academy Awards findet am 26.Februar 2017 in Hollywood statt.Fotos zum Film über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 24016,annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell