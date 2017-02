Der Oscar-Effekt / Aktuelle Hotels.com Analyse: rasante Nachfrage für Schauplätze von La La Land bis Manchester by the sea (FOTO)

Hamburg (ots) -- Hotelnachfragen für Los Angeles sind nach dem Erfolg von La La Landüber 20 % angestiegen- Hotels in Kalkutta, Indien, erleben dank dem Erscheinen von Lioneinen Nachfrageboom von fast 70 %- Boston erreicht ein Drittel mehr Hotelanfragen seit derPremiere von Manchester by the Sea- Fast 30 % mehr Urlauber ziehen nach der Premiere von JackieWashington, DC für einen Kurzurlaub in Betracht- Deutsche Urlauber haben für das Ziel Los Angeles 10 % mehrHotelsuchen gestartet als zur selben Zeit im VorjahrNach neu erhobenen Daten von Hotels.com gibt es eine Zunahme derHotelnachfragen zu Orten, an denen die gefeierten Filme La La Land,Jackie, Lion und Manchester by the sea gedreht wurden.Hollywood-Blockbuster beeinflussen dieses Jahr Reisepläne derinternationalen Filmfans, die Filmszenen erleben und den Spuren derStars folgen wollen, besonders stark.Nach der großen Medienberichterstattung und dem kritischen Beifallfür La La Land, dem Erfolgsfilm mit Ryan Gosling und Emma Stone, sindHotelsuchanfragen gegenüber dem Vorjahr um 20% angestiegen, so dieReiseexperten bei Hotels.com. La La Land machte mit 14Oscarnominierungen Schlagzeilen. Er ist der einzige Film, dem esgelang mit dem Nominierungsrekord von Titanic aus dem Jahr 1998gleichzuziehen.Washington, DC, das politische Zentrum der Vereinigten Staaten,hat, durch Natalie Portmans Darstellung der ehemaligen First Lady inJackie und dem so wiederbelebten Interesse an einem derprogressivsten Präsidenten Amerikas, einen Anstieg von mehr als einemViertel an Reiseinteressenten erlebt.Das von Kritikern bejubelte Manchester by the Sea mit CaseyAffleck und Michelle Williams wurde für fünf Academy-Awards nominiertund hat die Welt im Sturm erobert. Etwa 35 % mehr Urlauber ziehendeswegen eine Reise nach Boston und die schönen Küstenstädte, indenen der Film spielt, in Betracht.Auch bisher kaum bereiste Ziele profitieren vom Oscar-Effekt:Hotels.com hat seit den Nominierungen für Lion eine Zunahme von fast70 % an weltweiten Suchen für Hotels in der belebten indische StadtKalkutta festgestelllt.Isabelle Pinson, Vizepräsidentin EMEA bei der Hotels.com-Markeberichtet: "Wir sehen einen starken Anstieg von Hotelsuchen fürDrehorte von oscarnominierten Filmen. Urlauber werden so inspiriert,diese Ziele für sich selbst zu entdecken. Die Filme haben die Herzenund Vorstellungen von Menschen auf der ganzen Welt erobert, diebereit sind zu reisen, um diese Geschichten intensiver wahrzunehmen."Toptipps, um die diesjährigen größten Filme direkt zu erleben:La La Land, Los AngelesRomantiker, die nachts unter den Sternen tanzen wollen, können imluxuriösen Viersternehotel W übernachten, das unweit des schönenGriffith-Observatoriums liegt. Alternativ können sie im farbenfrohenViersternehotel Shade Hotel Redondo Beach nächtigen, das nur einenSteinwurf entfernt liegt.Das W Hotel ist ab 316EUR* pro Zimmer pro Nacht verfügbar und dasShade Hotel Redondo Beach ab 264EUR* pro Zimmer pro Nacht. Fürweitere Informationen oder für eine Buchung, besuchen Sie Hotels.com.Jackie, Washington D.C.Geschichts- und Politik-Liebhaber, die auf den Spuren einiger dereinflussreichsten Menschen der freien Welt gehen möchten, können imluxuriösen Fünfsternehotel The Jefferson übernachten und diePräsidentenpracht und den historischen Charme dieses wunderschönenBoutiquehotels genießen.Das Jefferson Hotel ist buchbar ab 280EUR* pro Zimmer pro Nacht.Für weitere Informationen oder für eine Buchung, besuchen SieHotels.com.Manchester by the Sea, MassachusettsIn Massachusetts gefilmt, spielt die Geschichte in denKüstenstädten von Gloucester, Essex, Rockport und Beverley sowie demFischerdorf von Cape Ann. Um in die Geschichte einzutauchen, kann manim luxuriösen Fünfsternehotel Boston Harbour übernachten. Von dortkann man die relativ ausgefallenen Drehorte besuchen und dienachdenklich und schöne Atmosphäre eines der am meistenausgezeichneten Filme des Jahres zu genießen.Eine Übernachtung im Boston Harbour Hotel ist ab 340EUR* proZimmer pro Nacht möglich. Für weitere Informationen oder für eineBuchung, besuchen Sie Hotels.com.Lion, CalcuttaFür Urlauber, die die reiche Kultur, Architektur und Geschichteder faszinierenden Stadt Kalkutta erleben möchten, sollten imFünfsternehotel The Oberoi Grand übernachten. Ein schön gestaltetesHotel im Herzen des bunten Treibens der Stadt.The Oberoi Grand ist buchbar ab 193EUR* pro Zimmer pro Nacht. Fürweitere Informationen oder für eine Buchung, besuchen Sie Hotels.com.Hinweis für Redaktionen:Weitere Informationen finden sie auf der Webseite www.hotels.com,in unserem Twitter-Account @HotelsdotcomEU oder auf Facebookwww.facebook.com/hotels.comEurope.Die Suche basiert auf Vergleichswerten vom 24. Januar 2017 und dem26. Januar 2016. An diesen Terminen wurden die Oscarnominierungenverkündet.* Die Preise sind inklusive Steuern und Gebühren, gelten ab 24.Februar 2017 nach Verfügbarkeit.Über Hotels.comHotels.com, geführt von Hotels.com L.P., ist eines der führendenOnline-Hotelbuchungsportale weltweit und bietet HunderttausendeUnterkünfte, die von internationalen Hotelketten bis hin zuGeheimtipps und Bed-and-Breakfast-Unterkünften reichen. Hotels.comstellt alle benötigten Informationen für die perfekte Hotelbuchungbereit. 