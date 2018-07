Ortho Clinical Diagnostics bringt neue MicroTip Partnership Assays für Diabetes, Herz- und Nierenfunktion in Zusammenarbeit mit Diazyme Laboratories, Inc. auf den Markt

Tests auf glykiertes Serumprotein, Lipoprotein (a) und Cystatin Cab sofort zur Verwendung auf VITROS® 5600 Integrated System undVITROS® 4600 Chemistry System verfügbar.Raritan, New Jersey (ots/PRNewswire) - Ortho Clinical Diagnostics(Ortho), ein führender Anbieter von In-vitro-Diagnostik weltweit,bietet seinen Kunden in Zusammenarbeit mit Diazyme Laboratories, Inc.ab sofort drei neue Microtip Partnership Assays an. Das MicrotipPartnership Assay (MPA)-Programm ermöglicht Ortho, hochwertige,esoterische Analysen zu validieren und anzubieten, die den sichentwickelnden Anforderungen der heutigen Labors entsprechen. Mit denAssays für glykiertes Serumprotein (GSP), Lipoprotein (a) (Lp (a))und Cystatin C vertieft Ortho das Angebot in den wichtigenDiagnosefeldern Diabetes, Kardiologie und Nierenfunktion weiter."Unser MicroTip Partnership Assay-Programm hilft uns, unsereReichweite bei der Lieferung innovativer, wichtiger neuer Assays anunsere Kunden zu erweitern", erklärt Robert Yates, Orthos ChiefOperating Officer. "Ortho ist führend für Diabetes-, Herz- undNieren-Tests, und die drei neuen Assays, die wir heute ankündigenkönnen, festigen diese Position weiter und bestätigen unserEngagement".Der GSP-Assay stellt eine Bereicherung und Erweiterung desDiabetes-Testangebots von Ortho dar und gesellt sich zu den vorkurzem eingeführten Insulin, C-Peptid und Beta-HydroxybutyratMicroTip Partnership Assays. Die Überwachung des Blutzuckerspiegelsist entscheidend für die Prävention oder Verzögerung vondiabetesbedingten Komplikationen und Komorbiditäten. Lp (a) baut aufdas Ortho-Angebot für diagnostische Herzmarker auf und ist einwichtiger Test für Patienten, bei denen möglicherweise eingenetischer Risikofaktor für vorzeitig auftretendeHerz-Kreislauf-Erkrankungen vorliegt, einschließlichRisikoratifizierung für Herzinfarkt und Schlaganfall. Cystatin C istein entscheidender Marker für die Früherkennung von chronischenNierenerkrankungen und ergänzt die Untersuchung derSerumkreatininwerte. Kombiniert können Cystatin C und Serumkreatinindie Vorhersagegenauigkeit für Gesamtmortalität und terminaleNiereninsuffizienz verbessern, da der Marker sensitiver im"kreatininblinden Bereich" bei Nierentests reagiert.Die Assays werden zunächst in den USA, Europa, Afrika und demNahen Osten auf den Markt gebracht.Informationen zu Ortho Clinical DiagnosticsOrtho Clinical Diagnostics ist ein globaler Marktführer fürIn-vitro-Diagnostika, der das klinische Laboratorium und dieImmunhämatologie unterstützt. Mit Hilfe der hochwertigen Produkte undDienstleistungen von Ortho können medizinische Fachleute inKrankenhäusern, Krankenhausnetzen, Blutbanken und Labors in mehr als125 Ländern fundiertere Behandlungsentscheidungen treffen. Orthoversorgt die Immunhämatologie-Gemeinschaft mit Produkten zurBlutgruppenbestimmung und trägt dazu bei, dass jeder Patient Bluterhält, das sicher ist, seiner Blutgruppe entspricht und in derrichtigen Menge zur Verfügung gestellt wird. Das Unternehmen liefertanspruchsvolle Testmethoden, Automatisierung sowie Werkzeuge fürInformationsmanagement und Auswertung an klinische Labors auf derganzen Welt, die damit ihren Betrieb effizienter und effektivergestalten und die Patientenversorgung verbessern können. Orthos Zielist es, mittels Diagnostik Leben zu verbessern und zu retten, undzwar durch neue, innovative Möglichkeiten. Diese Einstellungdefiniert Ortho schon seit mehr als 75 Jahren und prägt auch dieZukunft des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unterwww.orthoclinicaldiagnostics.com.© Ortho Clinical Diagnostics 2018Logo - https://mma.prnewswire.com/media/699913/Ortho_Clinical_Diagnostics_Logo.jpgPressekontakt:Joseph ContrinoOrtho Clinical Diagnostics1001 US Route 202RaritanNJ 08869 USAT: +1 908 218 8737joseph.contrino@orthoclinicaldiagnostics.comwww.orthoclinicaldiagnostics.comOriginal-Content von: Ortho Clinical Diagnostics, übermittelt durch news aktuell