Ortho Clinical Diagnostics mit Global Business Excellence Award ausgezeichnet

VITROS® NEPHROCHECK(TM) gewinnt internationalen Preis für'Herausragende Innovation'Raritan, New Jersey (ots/PRNewswire) - Ortho Clinical Diagnostics(Ortho), ein weltweit führender Anbieter im BereichIn-vitro-Diagnostika, hat heute bekanntgegeben, dass sein VITROS®NEPHROCHECK(TM) Test mit einem Global Business Excellence Awardausgezeichnet wurde. Der Test ist das erste vollautomatisierteInstrument zur Risikobeurteilung von akutem Nierenversagen (AKI),eine schwere und potenziell tödliche Erkrankung, von derKrankenhauspatienten auf der ganzen Welt betroffen sind. Ortho siegtemit dem Produkt in der Kategorie 'Herausragende Innovation'."Orthos VITROS NEPHROCHECK Test hilft Ärzten bei derRisikobeurteilung von AKI. Im Zusammenspiel mit einer zielgeführtenTherapie bei Risikopatienten kann dies den Behandlungserfolgdramatisch verbessern und Leben retteni", sagte Robert Yates, ChiefOperating Officer bei Ortho Clinical Diagnostics. "Diese Auszeichnungbei den Global Business Excellence Awards unterstreicht unsereVerpflichtung zur Spitzenleistung und Innovation in den Produkten,die wir an klinische Labore auf der ganzen Welt liefern, damit sieihre Abläufe effizienter und effektiver gestalten und denBehandlungserfolg verbessern können."Orthos VITROS NEPHROCHECK Test detektiert zwei wichtige Biomarkerim Urin, TIMP-2 und IGFBP-7. Mit diesen lässt sich das AKI-Risiko beiIntensivpatienten beurteilen. Diese Biomarker wurden ursprünglichvon Astute Medical entdeckt. Ortho hat VITROS NEPHROCHECK entwickeltund Anfang des Jahres in Ländern, die die CE-Kennzeichnunganerkennen, eingeführt. Ortho hat für das Produkt einenZulassungsantrag bei der FDA eingereicht, der derzeit geprüft wird.In den USA ist das Produkt auf dem VITROS® System derzeit nichterhältlich.Mit dem Preis knüpft Ortho an jüngste Erfolge mit seineninnovativen Produkten an. Anfang des Jahres wurde das Unternehmenfür seine ORTHO® Vision-Plattform, ein vollautomatisiertesAnalysegerät für die Immunhämatologie, mit einem Edison(TM)Innovationspreis ausgezeichnet. Die ORTHO Vision-Plattform wurdedarüber hinaus von Mitgliedern von Premier, Inc., mit einemInnovationspreis 2016 bedacht. Das Unternehmen ist eine Allianz ausca. 3.600 US-amerikanischen Krankenhäusern und 120.000 anderenLeistungserbringen und verfolgt das Ziel, die Gesundheitsversorgunggrundlegend zu transformieren und zu verbessern.Mit den Global Business Excellence Awards, die zu denrenommiertesten Aufzeichnungen für Unternehmen gehören, wirdunternehmerische Spitzenleistung in allen Sektoren anerkannt. DiePreise werden von einem Gremium vergeben, das mit zahlreichenunabhängigen Experten besetzt ist. Die Sieger in jeder Kategorie undjedem Sektor werden nach strengen Kriterien ausgewählt,beispielsweise Finanzergebnis, Innovation und Nutzen für Kunden,Mitarbeiter, Investoren und Gesellschaft. Um die Preise bewerben sichzahlreiche Teilnehmer aus der ganzen Welt, darunter großeinternationale börsennotierte Konzerne und Organisationen desöffentlichen Sektors genau wie dynamische und innovativeFachexperten.Informationen zu den VITROS® SystemenDie VITROS® Chemie-, Immundiagnostik- und integrierten Systeme vonOrtho Clinical Diagnostics sind ein Portfolio von Produkten undpatentierten Basistechnologien, die klinischen Laboren bei derDiagnose, Beobachtung und Behandlung von Krankheiten helfen. VITROS®Produkte sind darauf ausgelegt, klinische Labore beim Überwindenorganisatorischer, betrieblicher und wirtschaftlicherHerausforderungen zu unterstützen.VITROS Immunodiagnostic Products NEPHROCHECK Test Reagent PackDas VITROS Immunodiagnostic Products NEPHROCHECK Test Reagent Packist zur direkten quantitativen Bestimmung (in vitro) von TIMP-2(Gewebeinhibitor der Metalloproteinase 2) und IGFBP-7(Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor-bindendes Protein 7) immenschlichen Urin mit dem VITROS 3600 Immunodiagnostic System und demVITROS 5600 Integrated System als Instrument vorgesehen, um dieklinische Risikobeurteilung von akutem Nierenversagen beischwerkranken Patienten zu unterstützen.Astute Medical®, das AM Logo, Astute140®, NEPHROCHECK®, dasNEPHROCHECK® Logo und AKIRisk® sind eingetragene Marken der AstuteMedical, Inc., in den Vereinigte Staaten. Weitere Informationen zuMarken und anderen intellektuellen Schutzrechten zu diesem Produkt,einschließlich internationaler Marken, finden Sie unterAstuteMedical.com/about/intellectualproperty(http://astutemedical.com/about/intellectualproperty).Informationen zu Ortho Clinical DiagnosticsOrtho Clinical Diagnostics ist ein weltweit führender Anbieter imBereich In-vitro-Diagnostika für klinische Labore undImmunhämatologie. Die hochwertigen Produkte und Dienstleistungen vonOrtho werden von Krankenhäusern, Krankenhausverbunden, Blutbanken undLaboren in mehr als 125 Ländern und Territorien in Anspruch genommenund unterstützen die fundierte Entscheidungsfindung vonGesundheitsfachkräften bei der Patientenbehandlung. Im BereichImmunhämatologie erhöhen die Produkte zur Blutgruppenbestimmung vonOrtho die Patientensicherheit durch Abgleich von Blutgruppe undBlutkonserveneinheit. Ortho unterstützt effiziente und effektiveAbläufe in klinischen Laboren auf der ganzen Welt durch moderneTestmethoden, Automatisierung, Informationsmanagement undAuswertungs-Tools, um die Patientenversorgung zu verbessern. Orthowill mittels Diagnostik die Lebensqualität von Patienten verbessernund Leben retten. Dazu wird das Mögliche neu erdacht. Seit mehr als75 Jahren ist dies das Leitbild und die Motivation von Ortho, um sichkontinuierlich zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unterwww.orthoclinicaldiagnostics.com.© Ortho Clinical Diagnostics 2017i Meersch M,Schmidt C, Hoffmeier A, et al. Prevention of cardiacsurgery-associated AKI by implementing the KDIGO guidelines in highrisk patients identified by biomarkers: the PrevAKI randomizedcontrolled trial. Intensive Care Med. 21. 