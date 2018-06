Vor Ort verankert, überall vernetzt - die Genossenschaftsbank (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Im Vergleich zu vielen anderen Ländernweltweit ist in Deutschland der Mittelstand für Wachstum undWohlstand extrem wichtig - und auch unser Bankensystem mit seinendrei Säulen "Privatbanken", "Sparkassen" und "Genossenschaftsbanken"ist einzigartig. Vor allem letztere spielen eine ganz besondere Rollefür den Mittelstand. Warum, verrät Ihnen Helke Michael.Sprecherin: Vor genau 200 Jahren wurde Friedrich WilhelmRaiffeisen geboren. Mitte des 19. Jahrhunderts gründet er zeitgleichmit Hermann Schulze-Delitzsch sogenannte Kredit- und Darlehenskassen.Mit denen wollten sie durch Missernten und Hungersnöte in Notgeratene Bauern und Handwerker unterstützen - und das war auch dieGrundlage der heutigen Genossenschaftsbanken:O-Ton 1 (Dr. Andreas Martin, 16 Sek.): "Und die arbeiten immernoch nach den Prinzipien, die Raiffeisen und Schulze-Delitzsch, alsGründer der Volksbanken, vor so langer Zeit aufgestellt haben. Dassind die genossenschaftlichen Prinzipien 'Selbsthilfe,Selbstverwaltung und Selbstverantwortung' - und danach sind dieGenossenschaftsbanken heute noch organisiert."Sprecherin: Sagt Dr. Andreas Martin vom Bundesverband derDeutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) und erklärt, warumGenossenschaftsbanken heute noch so extrem wichtig sind:O-Ton 2 (Dr. Andreas Martin, 26 Sek.): "Für den Mittelstand sinddie Volksbanken/ Raiffeisenbanken der Finanzierungspartner, der dasSchwungrad im Mittelstand am Laufen hält. 246 Milliarden Euro anKrediten sind vergeben an Firmenkunden, bei einer Wachstumsrate vornzurzeit über fünf Prozent. Man sieht also daran, es gibt inDeutschland keine Kreditklemme. Die Unternehmen kommen an Krediteheran, können investieren, können Arbeitsplätze schaffen."Sprecherin: 3,6 Millionen dieser kleinen und mittleren Unternehmenaus allen Bereichen der Wirtschaft gibt es hierzulande - undGenossenschaftsbanken sind für sie und natürlich auch für allePrivatkunden ein verlässlicher Partner.O-Ton 3 (Dr. Andreas Martin, 23 Sek.): "Weil sie verteilt sindüber das ganze Land. Alleine bei den Genossenschaftsbanken zählen wir915 selbstständige Volksbanken und Raiffeisenbanken. Das ist nahezudie Hälfte der 2.000 in Deutschland tätigen Geldinstitute. Und dasist eben die wichtige Bedeutung, dies nicht nur in großen städtischenZentren darstellen zu können, sondern verteilt über das ganze Landein flächendeckendes Kreditangebot sicherzustellen."Abmoderationsvorschlag:Mehr Infos über die Geschichte der Genossenschaftsbanken und ihreheutige Bedeutung finden Sie zum 200. Geburtstag ihres MitbegründersFriedrich Wilhelm Raiffeisen im Internet unter www.raiffeisen2018.de.Pressekontakt:Melanie SchmergalBundesverband der Deutschen Volksbanken und RaiffeisenbankenSchellingstr. 4, 10785 BerlinTel: +49 30 2021 1300, Fax: +49 30 2021 1905Schmergal@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell