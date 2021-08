Orsted mit starkem Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Orsted A/S":

Am 09. August hatten wir im Express-Service geschrieben: „Nach einem Absturz hat sich die Orsted-Aktie ISIN: DK0060094928 mehrere Monate unter teils hohen Schwankungen seitwärts bewegt. Am Montag kam der Ausbruch über 130,00 Euro und damit wurde aus charttechnischer Sicht die Seitwärtsbewegung nach oben aufgelöst. Sollten die Zahlen am Donnerstag den Vorstellungen der Anleger entsprechen, könnte das für einen Ausbruch über die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



