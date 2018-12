Orrstown Services: Ist das eine Gewinn-Chance?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Orrstown Services unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken". Die Orrstown Services-Aktie notierte am 10.12.2018 mit 20,1 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ CM.

Die Aussichten für Orrstown Services haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Orrstown Services-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Orrstown Services-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Orrstown Services vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 34 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 69,15 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (20,1 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Orrstown Services somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,63 % ist Orrstown Services im Vergleich zum Branchendurchschnitt Banking (2,69 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,06 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Orrstown Services. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.