Orphan Drugs: Seltener leiden (FOTO)

Berlin (ots) -Haben Sie schon einmal von der Leberschen Optikusatrophie gehört?Oder von der interstitieller Cystitis (IC)? Nein? Das wundert nicht,denn bei diesen Krankheiten handelt es sich um sogenannte selteneLeiden (Orphan Diseases), Krankheiten von denen nicht mehr als 5 von10.000 Menschen in der EU betroffen sind. Allein in Deutschland lebenSchätzungen zufolge etwa vier Millionen Menschen mit einer derweltweit bis zu 8.000 unterschiedlichen Seltenen Leiden. Um auchdiesen Menschen zu helfen, wird in die Verbesserungen von Prävention,Diagnostik und Therapie viel investiert. Der Erfolg in derArzneimitteltherapie: Im Oktober 2017 waren in der EU 98 Arzneimittelals Orphan Drug zugelassen. Hinzu kommen 43 Arzneimittel gegenseltene Krankheiten, die den Orphan-Status nicht mehr besitzen, weiler gemäß der gesetzlichen Vorgaben nach zehn Jahren abgelaufen istoder vom pharmazeutischen Unternehmer zurückgegeben wurde. Fast alledieser Medikamente sind noch im Markt. Eines dieser Arzneimitteldient der Behandlung der interstitiellen Cystitis. Bei dieserKrankheit müssen Betroffene häufig mehr als 30-mal am Tag zurToilette, die Blasenentleerung ist schmerzhaft und schwierig. An einnormales Leben ist so nicht zu denken. Dieses Jahr aber wurde daserste orale Mittel zur Behandlung der IC in Deutschland zugelassen.Es baut die Blasenschleimhaut wieder auf und reduziert so Schmerzenund Harndrang. Für das ebenfalls seltene Leiden LeberscheOptikusatrophie, steht seit 2015 eine Therapie zur Verfügung.Lebersche Optikusatrophie führt durch Nervendegeneration zum Verlustder Sehschärfe, zentralen Gesichtsfeldausfällen oder zur Erblindung.Die neue Therapie kann zu einer Stabilisierung der Sehschärfe führenund das Sehvermögen verbessern. Eine gute Nachricht!Hinweis: Die Verwendung des Fotos ist unter der QuellenangabeShutterstock / Tyler Boyes und in Verbindung mit der Pressemeldunghonorarfrei.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner: Julia Richter, Tel. 030/27909-131,jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell