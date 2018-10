Wirklich, Oronova Energy?

Weitere Suchergebnisse zu "Duke Energy":

Oronova Energy weist zum 05.10.2018 einen Kurs von 0,11 CAD an der BörseVenture auf. Das Unternehmen wird unter "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt.

Unsere Analysten haben Oronova Energy nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Oronova Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -72,5 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metals & Mining"-Branche sind im Durchschnitt um 43,17 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -115,67 Prozent im Branchenvergleich für Oronova Energy bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 43,17 Prozent im letzten Jahr. Oronova Energy lag 115,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Oronova Energy im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Oronova Energy. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Oronova Energy von 0,11 CAD ist mit 0 Prozent Entfernung vom GD200 (0,11 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,08 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +37,5 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Oronova Energy-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.