Orolia sichert sich Verträge über 26 Millionen Euro für kritische Technologie in Galileo-Satelliten

Neuchatel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Orolia freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass seine weltweit führenden Lösungen für Atomuhrenfür das Galileo Global Navigation Satellite System (GNSS) ausgewähltwurden. Gemäß den Verträgen, die sich insgesamt über 26 MillionenEuro belaufen, wird Orolia die stabilsten Lösungen für die genauesteZeitmessung bereitstellen, die derzeit am Markt verfügbar ist. Oroliakann sich bei dieser jüngsten Initiative auf seine langjährigeStellung als Anbieter der präzisesten Zeitgebungstechnik fürSatellitenprogramme verlassen.Jeder der Satelliten soll mit zwei Rubidium-Atomuhren sowie mitzwei passiven Wasserstoff-Maser-Uhren, den zuverlässigsten Uhren derWelt, bestückt werden. In den Verträgen wurde zudem vereinbart, dassOrolia physikalische Komponenten für seinen Spectratime RubidiumAtomic Frequency Standard und seine passiven Wasserstoff-Maser-Uhrenfür weitere 12 Galileo-Satelliten liefert. Diese neuen Satellitenwerden die führende Stellung von Orolia auf dem Weltmarkt im Hinblickauf die Zahl der aktiven Atomuhren im All, darunter mehr als 100 imGalileo-System, weiter stärken."Dass wir die Europäische Kommission weiterhin mit präziserZeitmessung für das Galileo-Programm unterstützen dürfen, ist für unseine Ehre", sagte der CEO von Orolia, Jean-Yves Courtois. "Dieseneuen Verträge heben die Stellung von Orolia als weltweit führenderAnbieter von belastbaren Lösungen für Ortung, Navigation undZeitgebung (PNT) noch einmal hervor."Galileo kann, neben seiner Funktion als unabhängiges europäischesPNT-System, ebenso als sekundäre Signalquelle für Systeme wie GPS,GLONASS oder BeiDou genutzt werden, sollte ein Dienst einmalausfallen. Galileo bietet für den heutigen Betrieb von GNSS-Systemendie größte Genauigkeit. Die vierfache Redundanz der Uhren, die injedem der Satelliten eingebaut ist, stellt sicher, dass selbst beieinem Ausfall die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems nichtbeeinträchtigt wird.Es sind derzeit mehr als 150 Orolia Spectratime-Atomuhren zurUnterstützung von Galileo, IRNSS, BeiDou, GAIA und anderenSatellitenmissionen im Umlauf - einige davon seit mehr als zehnJahren. Orolia stellt das Wissen bereit, das nötig ist, um Lösungenfür hoch zuverlässige Weltraumanwendungen zu entwickeln.Orolia ist führend bei der Entwicklung und Produktion einesbreiten Spektrums von hochleistungsfähigen und kostengünstigensynchronisierten GNSS-Quarzoszillatoren, Rubidium- und Maser-Quellen,intelligenten, integrierten GNSS-Referenzuhren, robusten PNT-Geräten,GNSS-Simulationen und Systemen zum Testen von Uhren. Die PNT-Lösungenvon Orolia unterstützen eine Vielzahl von kritischenAnwendungsgebieten, wie Verteidigung, Regierungsbehörden, Raumfahrt,Schifffahrt, Unternehmensnetzwerke, Luftfahrt und Telekommunikation.Informationen zu OroliaOrolia ist weltweiter Marktführer bei Lösungen für belastbareOrtung, Navigation und Zeitgebung (Positioning, Navigation andTiming, PNT), mit deren Hilfe Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit undSicherheit von kritischen, ferngesteuerten oder risikoreichenOperationen verbessert werden. Orolia verfügt über Standorte in mehrals 100 Ländern und bietet praktisch ausfallfreie GPS/GNSS- undPNT-Lösungen, mit denen Anwendungen für Regierungsbehörden und fürdie Wirtschaft unterstützt werden. www.orolia.com