Orolia erweitert sein Unternehmen um innovative Fähigkeiten im Bereich der GNSS-/PNT-Simulation

Huntsville, Alabama (ots/PRNewswire) -Mit den einzigartigen Fähigkeiten von Skydel bietet Orolia seinenKunden nun noch vielfältigere, robustere PNT-Lösungen mit neuen,ausgeklügelten Test- und Simulationsprotokollen, zusätzlichenkundenspezifischen Signalen und überlegenen Schwachstellenbewertungenfür militärische und kommerzielle Anwendungen, in denen einGNSS-Ausfall nicht akzeptabel ist.Als jüngste Ergänzung des Orolia-Portfolios bedeuten dieSkydel-Markenlösungen für die GNSS-Simulator-Szene einenParadigmenwechsel, indem sie innovative Algorithmen mithandelsüblicher Hardware kombinieren, um so die weltweit kritischstenGNSS-Systeme zu schützen, die mit GPS, Galileo und anderen globalenSatellitennavigationsnetzen arbeiten. Die Skydel-Technologieunterstützt in Zusammenarbeit mit zugelassenen Partnern auch sichereKommunikationssignale wie SAASM, M-Code, PRS und andere alternativeSignale, indem weltweit praxisnahe PNT-Schwachstellen-Tests fürkritische Infrastrukturanwendungen angeboten werden."Die Notwendigkeit kontinuierlicher, zuverlässiger GNSS-Signalesteigt weltweit, vor allem für militärische und kommerzielle Systeme,die genaue PNT-Daten benötigen", sagte Jean-Yves Courtois, CEO vonOrolia. "Diese Systeme sind außerdem immer mehr gefährdet, sei esdurch Störsender, Spoofing oder Meaconing. Mit Skydels einzigartigerBranchenkompetenz bietet Orolia nun noch striktere, breiterausgelegte Frequenztests und Simulationslösungen an, umkontinuierliche Signale auch für GNSS-freie Umgebungen zugewährleisten."Durch die Kombination von GPU-Beschleunigung (Graphics ProcessingUnits) und SDR-Konzepte (Software Defined Radio) erzeugenSkydel-betriebene Simulationslösungen Signale in Echtzeit, mitkompromissloser Leistung für die anspruchsvollsten Anwendungsfälle.Diese Lösungen sind erhältlich als schlüsselfertige Komplettsystemefür alle GNSS-Simulationen, einschließlich kompakter Prüfstände bishin zu kompletten CRPA-Testsystemen."Skydel befindet sich seit der Gründung im Jahr 2014 in einemexponentiellen Wachstum. Dieser strategische Schritt mit Orolia wirdes uns ermöglichen, uns auf wirklich revolutionäre Innovationen zukonzentrieren und unsere globale Reichweite noch zu beschleunigen",sagte Stéphane Hamel, CEO von Skydel.Orolia ist ein weltweit führender Anbieter von robustenPNT-End-to-End-Lösungen, einschließlich der neuesten skalierbaren,modularen und kostengünstigen militärischen PNT-Technologie. Miteiner weltweit starken Erfolgsbilanz im Bereich der PNT-Lösungen fürkritische militärische und kommerzielle Anwendungen ist Orolia einstolzer Partner der USA, der NATO und der alliierten Truppen. Orolia:Time and Location You Can Trust(TM).Informationen zu OroliaOrolia ist weltweiter Marktführer für robuste Ortungs-,Navigations- und Zeitgebungslösungen (Positioning, Navigation andTiming; PNT), mit deren Hilfe Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit undSicherheit von kritischen, ferngesteuerten oder risikoreichenOperationen verbessert werden. Orolia verfügt über Standorte in mehrals 100 Ländern und bietet praktisch ausfallsichere GPS-/GNSS- undPNT-Lösungen, mit denen militärische und wirtschaftliche Anwendungenunterstützt werden. www.orolia.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2413658-1&h=2686309851&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2413658-1%26h%3D3924601224%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.orolia.com%252F%26a%3Dwww.orolia.com&a=www.orolia.com)Pressekontakt:Pressekontakt: Jennifer Hewitt, (571) 388-8671,jennifer.hewitt@orolia.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/840852/Orolia_Logo.jpgOriginal-Content von: Orolia, übermittelt durch news aktuell