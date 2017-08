Orocobre Ltd: Das Chartbild sieht wieder freundlicher aus!

Liebe Leser,

die Orocobre-Aktie konnte sich wieder fangen und in der dritten August-Woche mit einem starken Kursplus weiter in Richtung des nächsten Widerstands bewegen. Die Marke bei 3 Australischen Dollar (AUD) hat gehalten und dient nun als Unterstützung. Ausgegangen ist die positive Bewegung jedoch von der 200-Wochenlinie, die vor ein paar Monaten mehrfach getestet wurde.

Schaltet die Aktie nun in den Rallye-Modus?

Nach der starken Kursentwicklung der letzten Tage und dem vorhandenen Sicherheitspuffer nach unten, hat sich die charttechnische Situation der Aktie deutlich verbessert. Ein Anstieg in Richtung von 4 AUD ist dadurch auch wieder wahrscheinlicher geworden und könnte bei einer anhaltenden Aufwärtsdynamik bereits in den nächsten Wochen in den Fokus rücken.

Charttechnische Analyse: Schafft die Aktie den Sprung über die 200-Tage-Linie?

Die 3,60-AUD-Marke könnte zu einem Wendepunkt werden, denn dort verläuft die von den meisten Charttechnikern viel beachtete 200-Tage-Linie. Wird diese signifikant überschritten, deutet sich ein positiver Trend an. Zuvor muss aber noch das 38,20 % Fibonacci Retracement überbrückt werden. Dieses befindet sich bei 3,55 AUD.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.