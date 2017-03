Orocobre – Die Chance des Jahres?

Lieber Leser,

nach einem anfänglichen Höhenflug zu Jahresbeginn, als der australische Lithium-Förderer Orocobre mit fast 3,70 EUR auf ein neues Euro-Rekordhoch stieg, sackte die Aktie ab Ende Januar in sich zusammen und fällt seitdem wie ein Stein. Statt um neue Rekordhochs geht es mittlerweile fast schon um die Marke von 2 EUR.

Nach der Bekanntgabe der Zahlen für das zweite Halbjahr 2016 hat sich die Abwärtstendenz sogar noch weiter beschleunigt. Kein Wunder, die Zahlen waren zwar rückblickend gut. Die Produktion Lithiumcarbonat konnte zum Beispiel deutlich auf 6.542 Tonnen gesteigert werden. Allerdings ist der Ausblick recht enttäuschend. So rechnet Orocobre im gesamten Jahr nur mit einer Produktion von 12.000 bis 12.500 Lithiumcarbonat. Für viele Aktionäre zu wenig und ein Grund sich von der Aktie zu verabschieden.

Doch Sie wissen ja: Wenn alle Welt verkauft, könnte genau der Punkt gekommen sein, um das Gegenteil zu machen. Auch charrtechnisch steht die Aktie jetzt an einem sehr interessanten Punkt. Wie Sie dem Chart entnehmen könnte, ist Orocobre in dieser Woche in die Unterstützungszone zwischen ca. 2,34 und 2,06 EUR eingetaucht.

Hier deutet sich, auch mit Blick auf den ausgebombten RSI von unter 30, eine Stabilisierung an. Vielleicht wird die genannte Zone nach unten noch ausgereizt. Doch spätestens ab der 2 EUR Marke könnten sich wieder Käufer finden, die Orocobro aus dem Loch ziehen. Ausgerechnet jetzt das Handtuch zu werfen, könnte sich mittelfristig also als Fehler erweisen. Die Aktie hat nach einer Stabilisierung bei 2 EUR durchaus die Chance an die alten Hochs aus dem Januar anzuknüpfen.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse