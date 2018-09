Orocobre-Aktie: Das sollten Sie beachten – bevor Sie einsteigen!

Orocobre konnte am Mittwoch einen kurzfristigen Höhenflug initiieren. Die Aktie schaffte einen Kurssprung um mehr als 3 %. Das gibt auf den ersten Blick Hoffnung. Allerdings sind die Chancen auf den zweiten Blick noch immer relativ gering. Denn die Aktie befindet sich in einem langanhaltenden charttechnischen Abwärtstrend. Die Werte sind auch in den vergangenen Wochen noch einmal massiv nach unten gerutscht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.