Orocobre Aktie: Das könnte hässlich werden!

Die Aktien von Orocobre sind im morgendlichen Handel am Donnerstag kaum gefragt. Stattdessen verabschieden sich immer mehr Anleger von dem Titel, was den Kurs schon kurz nach Handelsbeginn um satte 6,5 Prozent in die Tiefe reißt. Mit einem Kurs von nur 2,15 Euro rutscht das Papier auf den tiefsten Stand des laufenden Jahres. Sollte die negative Entwicklung sich weiter fortsetzen, könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.