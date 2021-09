Orocobre-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Die Orocobre-Aktie hat Ende Juli den nachhaltigen Sprung über die Widerstandsmarken von 7,28 und 7,44 australischen Dollar (AUD) geschafft und damit eine Fortsetzung des seit November 2020 laufenden Aufwärtstrends bewirkt. Am 12. August stieg die Aktie im Tagesverlauf bis auf 9,97 AUD und markierte an dieser Stelle ein neues Allzeithoch. Der Durchbruch in den dreistelligen Kursbereich ist den Anlegern bislang aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



