Orocobre: Aktie erholt sich in dieser Woche deutlich!

Die Orocobre-Aktie kann sich in dieser Woche mit dem Rückenwind steigender Rohstoffe erholen. Es steht am Mittwochnachmittag ein Plus von über 8 % zu Buche. Damit befindet sich die Aktie zwar immer noch im Korrekturtrend, fand jedoch einen Support durch den 100-Wochen-Durchschnitt, der aktuell bei 2,90 Euro (L&S) je Aktie verläuft. Um den Korrekturtrend gänzlich zu beenden, müsste die Aktie zunächst ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.