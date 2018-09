Orocobre-Aktie: Was ist da los?

Orocobre hat in jüngster Zeit einiges Lob von Analysten erhalten. Das Unternehmen ist an sich im Abwärtstrend, könnte allerdings bei einer besseren Stimmung für sich steigende Notierungen schaffen, so die Meinung von Analysten.

Dennoch: Am Dienstag ging es zunächst abwärts. Damit hat die Aktie die charttechnisch wichtige Untergrenze bei 2,20 Euro noch nicht erreicht. Dennoch ist und bleibt es wichtig, dass es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.