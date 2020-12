Orocobre Aktie: Wann startet die nächste Hausse?

Im November beendete die Orocobre-Aktie eine mehrwöchige Abwärtsphase und schoss in die Höhe. Per Aufwärts-Gap wurde die Trendlinie durchbrochen, was der Aktie einen weiteren Schub verlieh. Als entscheidender Kurstreiber erwies sich aber die Hausse im Lithiumsektor. Zurückzuführen ist dies auf eine stetig wachsende Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen, die zur Energiespeicherung auf Lithium angewiesen sind. Der Rohstoff ist ein wichtiger Bestandteil in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung