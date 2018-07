Orocobre Aktie: Verluste – aber nur für kurze Zeit?

Die Aktie von Orocobre ist mit einigen Schwierigkeiten in die neue Woche gestartet. Der Wert musste gleich 2,6 % Rücksetzer hinnehmen. Damit näherte sich der Kurs wieder den früheren Startwerten in einem kleineren Ausflug nach oben. Nun sind für die Aktie die Untergrenzen bei 3,20 Euro wichtig. Der Wert sollte diese Verteidigungslinie halten, ansonsten könnte der Abwärtstrend in den kommenden Wochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.